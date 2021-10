Dayane Mello, quello che succede a La Fazenda è incredibile: intervento dello staff

L’avventura di Dayane Mello a La Fazenda è risultata essere un incubo: è stato necessario l’intervento da parte dello staff

Dayana Mello è entrata al reality show brasiliano, La Fazenda, non immaginando cosa le sarebbe successo lungo il percorso. Prima le molestie, poi il bullismo da parte dei suoi compagni d’avventura, l’ex gieffina sta vivendo un vero e proprio incubo.

Questa volta, sono stati i fan della Mello, attraverso tutti i social -principalmente Twitter- ad aver segnalato quanto sta accadendo, ancora una volta, all’interno de La Fazenda.

Dayana Mello vittima di bullismo: cosa sta accadendo a La Fazenda

Per non farci mancare nulla in quella fattoria di merda alcuni partecipanti stanno prendendo,da giorni, in giro Dayane per i suoi denti, imitandola facendo versi, Dayane gia se né accorta. pic.twitter.com/lJjFasdm3G — peach_v🎃🦋 (@peach_v__) October 30, 2021

Su Twitter impazzano video di Dayane Mello presa in giro da gran parte dei suoi compagni d’avventura. In poche ore è stata lanciata in tendenza l’hashtag #DayaneMereceRespecto, cioè Dayane merita rispetto.

A seguito di quanto accaduto, lo staff ha pubblicato un comunicato: “Noi del Team Dayane Mello ripudiamo ciò è stato praticato da altri partecipanti. Perché, come abbiamo potuto seguire negli ultimi giorni, alcune persone si sono rivolte a Dayane con un tono peggiorativo, attaccando la sua dignità. Il bullismo è un fenomeno sociale e, come evidenziato ieri, Dayane ha iniziato a rendersi conto. Il Bullismo, non è uno scherzo, non è intrattenimento. Il bullismo è un crimine”.