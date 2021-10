Ballando con le Stelle, l’icona sexy sarà ospite della quarta puntata

Sale l’attesa per scoprire chi sarà, dopo Cristiano Malgioglio, il vip che sarà ballerino per una notte a Ballando con le Stelle. Ecco la decisione finale di Milly Carlucci sul nome dell’ospite, che sarà un’icona sexy.

Nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle si è visto Cristiano Malgioglio vestire anche i panni di ballerino per una notte. Il poliedrico cantante ha anche rivelato di aver rifiutato di partecipare all’edizione spagnola del programma come concorrente, preferendo sedere sulla poltrona di opinionista qui in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, Arisa allo scoperto: sta succedendo di tutto

NON PERDERTI >>> Ballando con le Stelle, altra bufera dopo Mietta: esplode un nuovo caso

Gli spettatori del programma, che non sta riscuotendo il successo sperato negli ascolti, si sono dunque chiesti chi sarà il prossimo vip ad essere ballerino per una notte. Se qualcuno si aspettava di vedere Pippo Baudo sulla pista di ballo nella quarta puntata, rimarrà deluso. Ci sarà infatti una grandissima attrice italiana ad intrattenere il pubblico.

Ballando con le Stelle, Sandra Milo ospite di Milly

Sandra Milo, oltre ad essere molto attiva sul fronte politico per la difesa dei diritti dei lavoratori del mondo dello spettacolo, sta ricevendo numerosi premi alla carriera, come quello insignitole all’interno della cerimonia dei David di Donatello. L’attrice, icona sexy di altri tempi, ha di recente rivelato un inedito retroscena su Federico Fellini.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, Mietta sbotta: “Agirò in ogni sede”. La lettera

Ospite da Luigi Diaco nella trasmissione Ti sento, Sandra ha rivelato di aver letteralmente perso la testa per il regista. Fellini non la ricambiava nei sentimenti, ma la trovava molto carina. Solo diciassette anni dopo, lui è tornato da lei dicendole che era la donna della sua vita. Sandra ha avuto inspiegabilmente paura, e ha rifiutato la proposta di tornare insieme.