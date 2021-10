Anticipazioni Uomini e Donne, scelta fatta: lui ci ripensa. Incredulità in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano di un colpo di scena inimmaginabile tra i tronisti in studio: fatta la scelta, lui ci ripensa

Le registrazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne hanno dell’incredibile. In particolare, la dama del Trono Over, Ida Platano, ha chiesto alla produzione di fare una scelta in stile Trono Classico: migliaia di petali hanno affollato lo studio quando la dama ed il cavaliere Diego hanno comunicato di voler uscire insieme dal dating show.

Anticipazioni Uomini e Donne, Diego torna nel parterre in lacrime

Sembrava ormai tutto fatto, la coppia era destinata ad uscire insieme dal programma, ma qualcosa deve non aver funzionato fino alla fine. Prima di uscire, Ida Platano ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e chiarire la discussione avuta con Tina Cipollari della puntata precedente. Durante la discussione, Diego si è sentito molto escluso, anziché godersi il momento.

È stato in questo momento che il cavaliere ha confessato a Maria De Filippi di voler restare nel parterre ed è scoppiato in lacrime. Alla fine, dunque, i due non sono più usciti insieme.

Momenti concitati anche per Isabella Ricci che, da amatissima, è diventata molto contestata dallo studio di Uomini e Donne. Ormai, soltanto Tina Cipollari è dalla sua parte: la dama continua a riceve attacchi da Armando e Gianni Sperti.