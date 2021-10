Amici 21, non c’è tregua tra Todaro e Celentano: tirata in ballo Francesca Tocca

Celentano e Todaro non sono affatto d’accordo: nell’ultima puntata di Amici 21 viene menzionata anche Francesca Tocca

Quest’anno si è capito già l’andazzo, altro che Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli: a tenere banco con tante discussioni ci sono Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che hanno due punti di vista completamente differenti.

Il pomo della discordia, in particolare, è Serena. Per Raimondo Todaro, la ballerina ha tutte le carte in regola per poter far bene all’interno del talent show, di parere totalmente differente è Alessandra Celentano che la critica a partire dal fisico.

Amici 21, Todaro e Celentano allo scontro: cos’è successo con Francesca Tocca

A seguito di un’esibizione di Serena, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sono tornati a discutere, con la maestra di danza che ha asserito: “A livello di movimento passa, a livello di esecuzione alcune cose passano altre no. Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e linee. Il tuo fisico non mi piace perché sei grossa e tanta. Sì, sei tanta”. A questo punto è dovuta intervenire Maria De Filippi che ha precisato: “Specifica che quando parli di fisico ti riferisci alla danza”.

A questo punto è entrato nel discorso Raimondo Todaro che ha ammesso: “Penso che ognuno ha il suo fisico. Il concetto è la differenza tra una ballerina e un concorso di bellezza: a Miss Italia si giudica il corpo da fermi. Se lei dice ‘grossa’ si pensa a una persona lenta, impacciata, senza dinamica e ritmo. Serena è grossa e fa tutto. Sti ca**i se è grossa. Sti caz**i”. È qui che la Celentano ha menzionato Francesca Tocca: “Ti prendo un nome a caso: Francesca Tocca. La Tocca è grossa? Elena D’Amario. Giulia Stabile e Francesca? Sono grosse? Dai, diciamo le cose come stanno”.