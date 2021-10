All Together Now, sorpresa entusiasmante: ci sono 2 ex protagonisti di Amici

Questa sera ci sarà in onda la prima puntata della nuova edizione di All Together Now con nuovi ospiti nel muro

Questa sera, domenica 31 ottobre, dalle 21:35 su Canale 5 partirà la seconda edizione del talent show di successo, All Together Now. Quest’anno, la padrona di casa, Michelle Hunziker, sarà accompagnata da ben quattro giudici d’eccezione: Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax.

All Together Now, i volti più noti del muro di giudici

Insieme ai quattro giudici di successo, il muro sarà composto da un cospicuo numero di volti -alcuni di questi nuovi- che saranno pronti ad essere spietati, quando serve. Ecco tutti i nomi: Alma Manera, Ronnie Jones, Ginta, Giancarlo Genise, Serena Menarini, Mariana Rodriguez, Ketty Passa, le Karma B, Morena Marangi, Elisa Scheffler, Senhit, Chantal Sisto, Lucya, Sonia Addario, Akira Manera, Mariateresa Amato, Bido Bè, Barbara Bonanni, Eleonora Bruno, Luca Buttiglieri, Alessandra Buzzi, Brigida Cacciatore, Susanna Caira, Benedetta Caretta, Claudia Casciaro, Francesca Ceci, Titti Cerrone, Valeria Colombo, Beatrice De Do, Fabio2U, Mirkaccio, Claudio Di Cicco, Sherrita Duran, LaRomAntica, Jonathan Heitch, Susanna Gecchele, Emma Gordon, Valeria Iaquinto, Marco Iecher, Fabio Ingrosso, Ylenia Iorio, Elio Irace, Veronica Kirchmajer, Letizia Liberati, Irene Lo Cuoco, Davide Locatelli, Maruska Starr, Marc Mari, Marika Voice, Forlenzo Massarone, Manuel Meli, Gigi Miseferi, Davide Misiano, Marcello Morini, Giorgia Moschini, Ylenia Oliviero, Giulio Pangi, Valeria Parlato, Carlo Piazza, David Pironaci, Ludovica Russo, Sara Sartini, Danila Satragno, Serena Savasta Andrea Scarcella, Valentina Shanti, Melissa Sylla, Sunymao, Alessia Tavian, Isotta Tomazzoni, Marta Torre, Samantha Fantauzzi.

Tra questi volti, ci sono anche due ex Amici: Miriam Della Guardia e Andrea Cardillo che parteciparono al programma quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Oltre loro, spiccano i nomi di Alessia Fabiani, Melita Toniolo, Giorgio Vanni, Veronica Rega e Surry.