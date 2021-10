Subito dopo l’annuncio del ritiro di Al Bano da Ballando con le Stelle, è scoppiata la polemica sul web. Molti spettatori, infatti, sospettano che il cantante abbia pianificato tutto, ma lui non ci sta e si difende: ecco cosa è successo.

L’avventura di Al Bano a Ballando con le Stelle ha visto numerosi alti e bassi nelle prime tre puntate della trasmissione. Già prima dell’avvio del programma, la sua insegnante di ballo Oxana Lebedew ha subito un infortunio al piede. Messo davanti alla possibilità di cambiare insegnante, il cantante è stato irremovibile con Milly Carlucci.

LEGGI ANCHE >>> Al Bano vittima di uno spiacevole incidente: cos’è successo

NON PERDERTI >>> Romina Power-Al Bano Carrisi, rivelazione pazzesca: fan stupefatti

Al Bano ha dunque continuato ad esibirsi nel talent show Rai con la sua insegnante di ballo russa, ma durante la terza puntata del programma ha annunciato il suo ritiro. La motivazione è stata chiara: Oxana ha bisogno di curare il suo infortunio e di riposarsi. Dunque il cantante di Cellino San Marco tornerà non appena l’infortunio sarà recuperato.

Ballando con le Stelle, Al Bano tornerà: ritiro provvisorio

Gli spettatori di Ballando con le Stelle, però, non hanno creduto a quanto raccontato da Al Bano riguardo il suo ritiro, ed è scoppiata la polemica. Molti spettatori, infatti, sostengono di aver trovato le date di alcuni concerti di Al Bano in giro per l’Europa, anche in compagnia di Romina Power. Questo significa che aveva già pianificato il ritiro?

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle: Al Bano in lacrime, dietro le quinte si commuovono tutti

Il cantante di Cellino San Marco non ci sta, e respinge le accuse al mittente nel corso di un’intervista a Citofonare Rai 2. Parlando con Simona Ventura, Al Bano ha spiegato che avrà un solo concerto, il 6 novembre, in Spagna. Era già programmato e gli avrebbe permesso di partecipare comunque al talent show.

Ecco lo spezzone video della trasmissione Citofonare Rai 2 di Simona Ventura e Paola Perego, in cui Al Bano racconta la sua verità e si scaglia contro il popolo del web, che insulta e rimane anonimo: