Will Smith, confessione choc: “Quella volta ho pensato al suicidio” – VIDEO

Will Smith si è lasciato andare ad una confessione choc all’interno della sua ultima fatica artistica, che è autobiografica e lo riprende giorno per giorno mentre cerca di raggiungere un obiettivo non facile.

Will Smith sta lavorando alla produzione di una serie, di cui è già noto il titolo: “Best shape of my life“, cioè “La migliore forma della mia vita”. È lo stesso attore a spiegare che il progetto si riferisce al suo intento di perdere 20 pounds (circa 9 chili) in 20 giorni ed ottenere la migliore forma fisica che abbia mai avuto.

Le videocamere riprendono Will Smith in ogni momento della sua giornata, mentre lui si impegna nella dieta ed in palestra. Ben presto, però, l’attore si rende conto che il processo di dimagrimento non è solo una questione di fare alcune scelte virtuose. E aggiunge: “Se con il corpo ero prontissimo, la mia mente, invece, non era lì“.

Will Smith scopre di essere debole: l’idea del suicidio

Will Smith si trova dunque ad affrontare inaspettatamente un tema che negli Stati Uniti è diventato molto caldo negli ultimi mesi, e cioè quello della salute mentale. Il Principe di Bell Air si rende conto di non conoscere affatto sè stesso, e di aver nascosto dietro la maschera dell’attore di successo tutti i suoi difetti e debolezze.

Will Smith arriva dunque a riconoscere di essere fragile, fino ad ammettere davanti a tutta sua famiglia di aver pensato al suicidio in passato. Il trailer di “Best shape of my life” è uscito sul canale YouTube di Will Smith il 29 ottobre. A partire dall’8 novembre, invece, YouTube Originals trasmetterà tutte le puntate di questa serie.

Ecco il trailer ufficiale della serie televisiva di Will Smith “Best shape of my life”: