Tommaso Zorzi, botta e risposta con Striscia la Notizia: cos’è successo. Tutta colpa di una battuta di Alessandro Siani

Questo è un periodo abbastanza sereno per Tommaso Zorzi che continua a godersi la sua vita privata in compagnia del compagno Tommaso Stanzani. L’ex allievo di Amici, è ormai il suo fidanzato da diverso tempo e i due sembrano andare d’amore e d’accordo, come testimoniato attraverso i post sui social. Sono stati anche recentemente intervistati dal GF Vip Party per raccontare come procedessero le cose fra loro e a quanto pare nessuna sorpresa. Stessa cosa non si può dire invece se facciamo riferimento a quanto accaduto con Striscia la Notizia, accusata da Zorzi di un comportamento non troppo corretto. Un botta e risposta su Twitter che ha suscitato parecchia indignazione.

Il vincitore del GF Vip 5 aveva commentato in modo piuttosto polemico una battuta del conduttore del programma, Alessandro Siani, riguardante le mozzarelle di bufala cinesi.

Tommaso Zorzi, botta e risposta con Striscia la Notizia: non gli è andata giù una battuta di Alessandro Siani

Sul suo profilo Zorzi ha postato questa frase: “Se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla”. Vanessa Incontrada, dopo anni che si batte contro il bullismo mediatico e nel suo caso specifico il body-shaming, ride di gusto. Ma oggi è un incubo?”.

Quest’ultima parte era riferita a quanto accaduto il 27 ottobre in Italia, ovvero la bocciatura del DDL Zan (di cui lui aveva parlato anche su Instagram).

Il programma di Antonio Ricci non è andato sul sottile per rispondere alle accuse e ieri sera ha mostrato un video (privato) di Tommy, dove beve birra in piena mattina e gli scappa una bestemmia (risalente ad almeno 5 anni fa).

Il commento piccato è stato affidato al Gabibbo che ha detto: “Non si può più pronunciare ‘latte di mandorla’, ma vi rendete conto? La povera Vanessa non può più ridere. E sapete da dove è partita questa polemica? Nientepopodimenoche da Tommaso Zorzi”. Poi aggiunge: “Chi è Tommaso Zorzi, ve lo mostro subito (Video). Ti giudichiamo sì se ti permetti di farci la morale in queste condizioni! Vergogna delle vergogne, vai a bestemmiare dal Papa se sei così trasgressivo!”.

Dopo l’account Instagram americano Diet Prada da noi denunciato, ora ci prova l’influencer Tommaso Zorzi ad accendere una polemica social contro Striscia. IL GABIBBO RISPONDE A ZORZI. @tommaso_zorzi @VaneIncontrada #alessandrosiani pic.twitter.com/1l6r1MPvCk — Striscia la notizia (@Striscia) October 29, 2021