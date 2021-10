Sanremo, tutto finito per un protagonista amatissimo: “Non avevo più sogni”. La dolorosa confessione a ‘Verissimo’ sul passato

Quando finisce un amore, come cantava Riccardo Cocciante, lascia sempre un segno profondo. E lo sanno bene Daniele Silvestri, che al Festival di Sanremo è stato più volte protagonista, e Simona Cavallari che è stata sua compagna diventando anche madre dei suoi due figli.

Una coppia bellissima, una storia intensa che però non è finita bene, come ha ricordato la stessa attrice romana, ospite di ‘Verissimo’: “Quando io e Daniele ci siamo lasciati, si è infranto il sogno più grande della mia vita”. Stava cominciato a girare la serie tv che l’ha resa popolarissima ‘Squadra Antimafia‘, ed è stata una liberazione, ma fuori dal set pativa molto la situazione.

“Ho passato momenti difficili, ma non è vero che ho pensato al suicidio, io semplicemente non avevo più sogni, non avevo speranze, e quando non hai più sogni appassisci. Stavo appassendo. Sono rimasta attaccata a questa idea di famiglia forse troppo a lungo. persone non capiscono, mi dicevano che avevo tutto e che anche se Daniele mi aveva lasciata potevo andare avanti, ma per me è stata una grande sofferenza”.

Sanremo, tutto finito per un protagonista amatissimo: il dolore profondo per la separazione

Simona Cavallari ha ammesso che nonostante la presenza del due figli ancora piccoli (oggi sono di poco maggiorenni) non voleva più vivere. “Non avevo sogni e quando uno non ha sogni appassisce, io stavo appassendo“. Soprattutto non capiva perché nessuno vicino a lei comprendesse la situazione, non le desse quel supporto di cui aveva bisogno.

Oggi fortunatamente con l’ex compagno ha recuperato un rapporti civile, per il bene dei figli hanno trovato un punto d’accordo e si sono rifatti una vita. Lei poi è stata legata a Roberto Libertini ed è nato un terzo figlio, ma pure quella storia è naufragata lasciando solchi profondi. Oggi è pronta per tornare in tv, insieme a Giuseppe Zeno, come protagonista della fiction ‘Storia di una famiglia perbene’ su Canale 5.