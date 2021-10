Royal Family, Meghan Markle è nei guai: il problema è irrisolvibile! Alla base c’è una questione personale con il padre

Al momento si continua a parlare di loro in chiave polemica. Meghan e Harry non sono riusciti a scrollarsi di dosso le frecciate provenienti dal Regno Unito. Ogni loro mossa finisce per far scoppiare qualche discussione. Che si tratti di un’intervista televisiva o di un accordo editoriale, i duchi del Sussex hanno i fucili puntati contro. Ultimamente non era andato giù a Buckingham Palace la lettera scritta dalla Markle al governo americano con tanto di firma reale. L’uso dell’appellativo duchessa di Sussex, carica che ormai non ricopre più da oltre un anno, è sembrato un vero affronto al Palazzo. L’attrice sta vivendo un momento particolare anche per ciò che concerne la sua famiglia.

In questo momento si fa un gran parlare del suo rapporto con il padre, Thomas Markle Snr. I rapporti tra i due sono praticamente inesistenti e lei non può ricontattarlo, secondo un biografo reale, per un motivo ben preciso. Meghan teme che possa essere troppo rischioso, in quando potrebbe rivelare dei particolari scabrosi che la riguardano.

Royal Family, Meghan Markle è nei guai: non può contattare il padre

L’esperto Andrew Morton ha parlato della difficile relazione tra Meghan e Thomas Markle. L’autore reale, che ha collaborato con la principessa Diana per la sua biografia del 1992, ha descritto la situazione tra padre e figlia come ” triste“, vista l’età che avanza per il genitore 77enne.

Ha detto a Fox News: “Quando si tratta di Meghan, c’è solo una completa mancanza di fiducia. Lei teme che il padre possa ‘venderla’ ai tabloid, con qualche storia rimasta nascosta fino ad oggi”.

“Non può rischiare. Questo la rende però molto triste perchè sa che Thomas sta invecchiando e non ha ancora conosciuto i propri nipoti. Da una parte vorrebbe compiere questo passo ma dall’altra sa di non poterselo permettere”.

Questa poca fiducia tra i due affonda le radici ad un episodio del passato.

Prima del matrimonio tra Meghan e il principe Harry, è stato rivelato come Markle senior avesse organizzato un servizio fotografico con un paparazzo. Una cosa non andata giù ai diretti interessati e che ha incrinato i rapporti con l’ex operatore delle luci di Hollywood. In più, a causa di un problema al cuore non aveva partecipato alle nozze, non incontrando mai di persona il genero.

Insomma degli intrecci familiari di difficile risoluzione e che non fanno altro che peggiorare una situazione già delicata.