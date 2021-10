Monete rare, questo centesimo “sbagliato” vale oro: come riconoscerlo

Ci sono alcune monete rare che valgono cifre da capogiro. Questa da un centesimo “sbagliato” è tra le più ricercate

Il mondo del collezionismo non conosce più sorprese. Se siete appassionati del settore, probabilmente già saprete che ogni giorno vengono pubblicati centinaia di annunci diversi. Si va dalle classiche monete rare ai francobolli, passando per vinili, sneakers, dischi e altri oggetti preziosi.

Errori di conio o stampa, legami con particolari eventi storici o scarsa tiratura sono le tre caratteristiche che tendono a far schizzare alle stelle i prezzi. Questo perché si tratta di esemplari unici, e dunque i valori di vendita salgono. Oggi torniamo a parlare di monete e, nello specifico, di un pezzo capace di costare moltissimo per via di un errore di conio.

Monete rare, fino a 6600 euro per un centesimo “sbagliato”

Coniato nel 2002, il centesimo “sbagliato” è tra le monete rare più apprezzate in assoluto dai collezionisti. A quanto pare, si tratta di un esemplare dal diametro più grande del normale, ossia come una da 2 centesimi. Di comune c’è anche la raffigurazione della Mole Antonelliana, messa al posto del consueto Castel del Monte. Si tratta di un errore di conio e, stando a quanto riferisce Monete Rare, ne sono state emesse solamente 7000.

Sappiate che, se anche voi avete in casa uno di questi centesimi, potreste portarvi a casa cifre molto elevate. Nel 2013, un esemplare del genere è stato venduto all’asta per ben 6600 euro. Oggi con l’avvento di internet e tutti le bacheche annunci disponibili, potreste perfino portarvi a casa cifre maggiori.