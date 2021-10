Milly Carlucci, scoppia una bomba pazzesca: condurrà lei l’atteso Festival!

Manca sempre meno all’attesissimo Festival, con Milly Carlucci che ha ottenuto la conduzione della kermesse musicale. Andiamo a vedere tutti i partecipanti.

Manca sempre meno all’Eurovision 2022, che si terrà a Torino dopo la vittoria dei Maneskin a Rotterdam. La kermesse musicale europea torna quindi nella penisola, con gli organizzatori che stanno decidendo a chi affidare i ruoli più importanti per il Song Contest. Degli indizi importanti ce li offre il portale di gossip Dagospia. Infatti stando al sito di Roberto D’Agostino ci sarebbero diversi nomi dalla regia.

Sul sito specializzato si legge: “A maggio 2022 l’Euorivision si terrà a Torino. Lavori in corso ma con tante cose da definire. A chi sarà affidata la regia? Il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo avrebbe deciso di puntare con forza su ben due registi esterni, escludendo possibilità interne, i nomi sarebbero quelli di Christian Biondani e Duccio Forzano“.

I due nomi in ballo però avrebbero creato non pochi malumori per la mancata valorizzazione delle risorse interne. Inoltre ci sarebbe anche una grande discussione su a chi affidare la conduzione, con Milly Carlucci che al momento sarebbe la favorita.

Milly Carlucci in vantaggio per la conduzione dell’Eurovision: i candidati

Sull’organizzazione dell’Eurovision 2022 regna l’assoluta incertezza. Infatti ancora non è certo nemmeno il nome di chi condurrà la kermesse musicale. Ad oggi tra i nomi più in voga spunta quello di Milly Carlucci. La regina di Ballando con le Stelle, però, non è l’unica sulla lista della Rai. Infatti a sorpresa ci sarebbero anche i nomi di Laura Pausini e Alesasndro Cattelan.

Proprio quest ultimo è una vera e propria sorpresa, visto che con il suo talk show ‘Da Grande‘, in onda su Rai 1, ha deluso dal punto di vista degli ascolti. Come si legge su Dagospia: “Cattelan, sicuramente adatto per l’evento, è ancora in corsa per questo ruolo, quasi certa la sua presenza ma gira voce che il conduttore e il suo gruppo di lavoro preferirebbero una squadra con nomi più giovani e poco ingombranti“. Vedremo alla fine chi la spunterà, anche se al momento i tre papabili conduttori sono Milly Carlucci, Alessandro Cattelan e Laura Pausini.