Mara Venier, Domenica In cambia orario: il motivo

Domenica In subirà un ridimensionamento d’orario, Mara Venier dovrà concentrare tutto il possibile in minor tempo

Anche questa domenica, 31 ottobre, Domenica In subirà una variazione sull’orario come accaduto poche settimane fa in occasione della messa in onda della partita di Conference League tra Belgio ed Italia. Un orario ridotto per Mara Venier che, ancora una volta, dovrà concentrare tutto nel minor tempo possibile.

Questa volta non è la Nazionale il motivo, ma lo speciale del TG1 dedicato al G20 che si svolge a Roma con Mario Draghi come padrone di casa.

Domenica In, tutti gli ospiti di Mara Venier del 31 ottobre

Nonostante l’orario ridotto, dalle 14.00 alle 16.15 circa, non mancheranno illustri ospiti nello studio di Domenica In che intratterranno il pubblico con Mara Venier. Tra questi, ci sarà Marco Giallini per presentare il film in uscita, l’ultimo con anche Gigi Proietti -compianto attore- Babbo Natale. Ci sarà anche spazio per il regista Gabriele Muccino e o Ferzan Özpetek in qualità di testimonal dell’AIRC.

Ad allietare il pomeriggio Rai, ci sarà in studio anche Milly Carlucci di Ballando Con Le Stelle insieme ad altri membri del programma: Ivan Zazzaroni, Memo Remigi, Fabio Galante, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi. Da Tale e Quale Show, invece, questa domenica sarà ospite Alba Parietti. Niente male come carnet d’ospiti per avere soltanto circa 2 ore a disposizione, come sempre Mara si dimostra la Regina della domenica.