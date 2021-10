Manifestazioni no G20, migliaia di persone a Roma

Due le manifestazioni contro il G20 che si sta tenendo in questi giorni a Roma. La prima, in piazza San Giovanni, non molto partecipata. La seconda, tra Piramide e Bocca della Verità, ha raccolto oltre 5mila persone. Nessuno scontro e cortei pacifici nonostante il timore di infiltrazioni No Vax e Black Bloc alla vigilia. In piazza Bocca della Verità, di fronte al tempio di Ercole, si è tenuta una piccola piéce teatrale per denunciare la cecità dei governi di fronte alla crisi climatica. Tra i manifestanti, i lavoratori ex Alitalia, gli operai della GKN di Firenze e i Fridays for Future.