Love is in the air, la soap opera turca verrà cancellata? La decisione finale

Love is in the air è una delle soap opera che è entrata di più nel cuore degli italiani: è però arrivata la notizia ufficiale che sarà cancellata. Scopri di più su questa decisione finale e da chi è stata presa.

Mentre in italia Canale 5 continua a trasmettere le nuove puntate di Love is in the air da lunedì al sabato dalle 16:50, dalla Turchia arrivano pessime notizie riguardo il futuro della soap opera. Subito dopo la fine delle registrazioni della seconda serie, si è presa una decisione molto importante riguardo il futuro della serie Tv.

Love is in the air finirà proprio con la seconda serie, che verrà trasmessa da Mediaset. Questo significa che non inizieranno mai le riprese della terza serie, e che gli spettatori non potranno continuare a seguire le vicende amorose di Serkan ed Eda. I fan si potranno dunque consolare con le anticipazioni che arrivano dalla Turchia sulle nuove puntate.

Love is in the air, le anticipazioni della soap cancellata

La prima serie di Love is in the air sta realizzando degli ascolti molto alti: si parla di circa 1,6 milioni di spettatori. Molto probabilmente, i fan continueranno a seguire la soap opera fino a febbraio 2022, quando andranno in onda le ultime puntate. L’evento principale della seconda stagione sarà la nascita del secondo figlio di Eda e Serkan.

La nascita del loro bambino sarà molto insolita, ed avverrà in un bosco, con il padre che rivestirà i pani dell’ostetrico. Fra i due, dopo numerosi ostacoli che hanno messa a dura prova la loro relazione ed anche qualche incomprensione, sembrerà finalmente sbocciare l’amore nel momento in cui prenderanno in mano le redini del loro destino.