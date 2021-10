Il Paradiso delle Signore, cambio di programmazione: quando andrà in onda la nuova puntata

Cambia la programmazione della soap opera ‘Il Paradiso delle Signore’. Andiamo a vedere quando andrà in onda la nuova puntata della serie Rai.

Cambia di programmazione la soap opera della Rai ‘Il Paradiso delle Signore‘. L’episodio di ieri, venerdì 29 ottobre, era previsto al consueto orario cioè dalle 15.55 fino alle 16.40 circa. Al suo posto, però, è andato in onda lo speciale del TG1 sul G20. Inoltre lo speciale del notiziario di Rai 1 è andato oltre il tempo previsto, facendo quindi saltare la puntata della soap opera.

I fan della serie tv però potranno stare tranquilli, visto che la puntata verrà recuperata nella giornata odierna. Infatti Rai 1 ha re-impostato la programmazione di questo sabato 30 ottobre, mettendo in programma l’episodio alle 15.00, subito dopo Linea Blu. Al termine della puntata, la soap opera lascerà spazio ad ‘A sua immagine‘. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso oggi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne anticipazioni, arriva un nuovo tronista: il pubblico lo voleva da tempo

Il Paradiso delle Signore andrà in onda oggi: tutte le anticipazioni

Per quanto riguarda la trama dell’episodio che andrà in onda oggi 30 ottobre, le anticipazioni svelano che Giuseppe si troverà nei guai. Infatti Petra cercherà di mettersi in contatto con lui per chiedergli un’ingente somma di denaro per mantenere e crescere il figlio che hanno avuto pochi anni prima. Il cavaliere sarà minacciato, con Petra pronta a rivelare alla moglie di Giuseppe, che i due qualche anno prima hanno avuto anche un figlio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Simona Ventura stravolta per il lutto improvviso: l’annuncio commuove tutti

Situazione difficile per Giuseppe. Infatti Agnese, la moglie, si accorgerà che non va tutto per il verso giusto proprio a causa del comportamento del marito. Mentre invece Ezio rimarrà piacevolmente sorpreso dal bel gesto di Gloria. Ancora incerto invece il futuro di Salvatore ed Anna. Appuntamento quindi ad oggi alle 15:00, con la soap opera che continua a macinare ottimi ascolti. Infatti l’ultima puntata è riuscita ad ottenere il 19% di share.