GF Vip 6, la decisione di Manuel Bortuzzo scatena un putiferio: è successo davanti a tutti

Al GF Vip 6 una decisione di Manuel Bortuzzo ha scatenato il putiferio. Per la prima volta l’ex nuotatore finisce nell’occhio della critica: il motivo.

Manuel Bortuzzo, ad oggi, è uno dei concorrenti più amati del GF Vip 6. Un passo falso, però, potrebbe ribaltare l’opinione dei fan sull’ex nuotatore. Infatti è saltato agli onori della cronaca rosa il suo bacio con Lulù Selassiè. Il gesto non è passato di certo inosservato, nemmeno alle due opinioniste di questa edizione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due hanno punzecchiato Bortuzzo, cercando di mettere in riga il concorrente.

Infatti in coro le due hanno messo in dubbio il suo riavvicinamento a Lulù. Come detto qualche giorno fa c’è stato addirittura un bacio tra i due. Manuel in poco tempo è passato dal dire: “Non cerco una fidanzata non rompermi il C****” a confidare alla principessa: “La cosa più bella sarà fuori vedrai“. Andiamo quindi a vedere le dure critiche che hanno rivolto le opinioniste al concorrente.

GF Vip 6, Adriana e Sonia criticano Manuel Bortuzzo: “Non la illudere”

L’improvviso riavvicinamento di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè ha indispettito e non poco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste di questo GF Vip 6. Proprio la moglie di Paolo Bonolis ha tuonato: “Cioè Manuel sta dicendo che ha intenzione di fidanzarsi con Lulù fuori? No?” – ha poi continuato – “Allora ti dico solo una cosa Manuel, dato che è evidente che state su due piani differenti. Lulù è molto presa, tu no. Lei in questo momento sta sperando in happy ending, ma credo che tu sappia che ci sono ferite nell’anima che non sono evidenti come quelle fisiche, ma che esistono“.

Ad accordarsi alla critica della Bruganelli ci ha pensato Adriana Volpe. La showgirl ha precisato: “Non illuderla, ti prego. Nelle settimane precedenti hai fatto una battaglia per allontanarla. Lei ha dimostrato di essere una ragazza che ha grosse fragilità, quindi io ti chiedo per favore di avere un occhio di riguardo“. La Volpe ha poi concluso affermando: “Quando sei entrato hai detto che non vuoi sconti ed io non te ne faccio. Ad oggi andrei un po’ in protezione su Lulù. Non fare il giochino che prima la prendi, poi l’allontani, poi la riprendi. Questo è il mio pensiero“.

Prime critiche per Manuel Bortuzzo, che nelle settimane scorse aveva commosso tutti raccontando la storia del suo incidente. Adesso anche l’ex nuotatore finisce nell’occhio del ciclone, con le opinioniste che gli chiedono chiarezza non solo per il pubblico a casa, ma soprattutto per il cuore di Lulù Selassiè.