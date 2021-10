Domenica In, pronta la sostituta di Mara Venier: inizierà da gennaio?

Mara Venier non ha mai nascosto la sua stanchezza per la conduzione del programma Domenica In: ecco il nome della più probabile sostituta, fatto da uno dei giganti della televisione italiana.

Se c’è un programma che ormai porta il volto e la firma di Mara Venier, questo è proprio Domenica In. Da qualche anno, però, la conduttrice lamenta la fatica di continuare a lavorare in un programma così lungo e quindi faticoso, che le drena tutte le energie. La sua conferma per questa stagione televisiva, infatti, è arrivata all’ultimo minuto.

Quest’anno, per la prima volta, gli ascolti televisivi di Domenica In sono stati inferiori a quelli del diretto rivale su Mediaset. Questo perchè il Biscione ha proposto come competitor uno dei programmi più amati di sempre di Maria De Filippi, e cioè Amici. Ci sarebbero dunque tutti gli ingredienti per pensare ad un avvicendamento.

Domenica In, Serena Bortone sarà la sostituta di Mara?

Maurizio Costanzo, all’interno della sua rubrica su Nuovo, ha sponsorizzato quella che lui ritiene la più adatta a prendere il testimone da Mara Venier per la conduzione di Domenica In. Il conduttore e produttore non ha alcun dubbio: solo Serena Bortone potrebbe raccogliere la pesante eredità di uno dei programmi vetrina della Rai.

Maurizio Costanzo sottolinea che, grazie a Serena, il pubblico ha risvegliato l’interesse per le interviste. Il programma Oggi è un altro giorno, infatti, ricrea proprio quell’atmosfera domestica e rilassante che tanto è apprezzata in Domenica In e che è valso il soprannome Zia Mara alla conduttrice, oltre a trattare temi che non sono mai banali.