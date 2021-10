Carlo Conti quasi piange in diretta TV: il motivo della sua commozione

Carlo Conti ha avuto quasi un crollo emotivo nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show: perchè il conduttore stava per piangere.

Penultima puntata per Tale e Quale Show, diventato oramai un vero e proprio cavallo di battaglia di Carlo Conti. Nel corso dell’appuntamento andato in onda nella prima serata di ieri, i Gemelli di Guidonia si sono cimentati nell’imitazione dei tre Pooh Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia. I tre però volontariamente non hanno citato Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, scomparso prematuramente l’anno scorso.

A spiegare tale decisione ci ha pensato proprio Carlo Conti. Infatti il conduttore, commosso, si è rivolto al pubblico a casa affermando: “Gemelli di Guidonia che devono interpretare Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti e per rispetto non diciamo i Pooh proprio perché Stefano D’Orazio che quest’anno ci ha lasciato“. Un ricordo commosso quello del conduttore, legatissimo ad una delle band italiane più famose di sempre.

Carlo Conti ricorda commmosso Stefano D’Orazio: era lo storico batterista dei Pooh

Carlo Conti ha affrontare diversi momenti difficili nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show. Infatti il presentatore non solo ha ricordato Stefano D’Orazio, storico volto dei Pooh, ma ha anche ripreso i momenti difficili a causa del Covid che l’ha costretto al ricovero in ospedale. Proprio a causa del virus non ha potuto dare l’annuncio della morte del batterista da suo studio di Rai 1.

Lo showman toscano ha poi rivelato: “È successo proprio un anno fa eravamo qua, anzi io ero a casa perché avevo il Covid, e Loretta ha ricordato la scomparsa di Stefano D’Orazio“. Infatti al commento commosso di conti si è subito accodata Loretta Goggi. Infatti la cantante e attrice italiana ha successivamente aggiunto: “Era una brava persona veramente“. Nonostante il ricordo commosso, Conti è comunque riuscito a portare al termine la penultima puntata di Tale e Quale Show, che continua a macinare ottimi ascolti.