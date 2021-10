Calciomercato Juventus, un campionissimo per gennaio: tifosi impazziti! I bianconeri si stanno muovendo per portarlo subito a Torino

Ieri è stato il giorno del cda in casa Juventus. Un appuntamento piuttosto importante che ha confermato come la perdita al 30 giugno 2021 sia stata di 209,9 milioni di euro. Un rosso piuttosto importante che però non preoccupa il presidente Andrea Agnelli.

“Ricorderete l’assemblea 2019, in cui io vi parlavo di ‘think big’, pensare in grande. Ora bisogna fare un ritorno a un nuovo percorso di credibilità”, ha spiegato agli azionisti. L’ispirazione è al solito mantra: “Lavoro, abnegazione, sacrificio, disciplina”. Un modo per rilanciare un progetto apparso asfittico negli ultimi due anni. La mancanza di successi in casa bianconera pesa più che altrove ed ecco perchè bisogna immediatamente programmare un altro ciclo vincente. Per far questo serviranno degli investimenti tecnici all’altezza, sempre conformi ai nuovi parametri. Meno Cristiano Ronaldo e più Chiesa per intenderci, ma con una linea verde che sappia arrivare a dama nel giro di pochi anni.

Calciomercato Juventus, un campionissimo per gennaio: Vlahovic può arrivare subito

Sul taccuino di Cherubini e Nedved ci sono gente come Zakaria, Tchouameni e anche Witsel, più avanti con gli anni ma prendibile a parametro zero.

Il vero colpo però è Dusan Vlahovic. La Juventus ha da tempo messo le mani sul talentuosissimo attaccante della Fiorentina. Commisso ha dichiarato che non ci sono margini per il rinnovo di contratto e a giugno lascerà la Toscana. A Torino sperano però di anticipare il tutto a gennaio, per invertire la china di una stagione finora sfortunata. Pagare un indennizzo ai viola potrebbe convincere il presidente americano a liberarsene subito. il cash necessario (circa 20 milioni) può arrivare dalle cessioni di Ramsey, McKennie e Kulusevski. Lo svedese non sembra più indispensabile e sarebbe finito nella lista dei partenti. I tifosi intanto sognano un’accoppiata Dybala-Vlahovic per tornare finalmente al top.