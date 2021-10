Alfonso Signorini, brutte notizie: colleziona un’altra delusione

Brutto risveglio per Alfonso Signorini che colleziona un’altra delusione. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Al timone del GF Vip 6 Alfonso Signorini fatica a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti. Nonostante questi siano buoni c’è sempre chi riesce a fare di meglio sul piccolo schermo. Difatti nella serata di ieri, venerdì 29 ottobre 2021, la quattordicesima puntata del reality in onda su Canale Cinque ha registrato solo il 17.2% di share con 2.630.000 spettatori incollati davanti al video.

A battere Signorini è stato Carlo Conti. Al timone di Tale e Quale Show in onda su Rai Uno, il conduttore televisivo ha catturato l’attenzione di 4.250.000 spettatori pari al 21.8% di share. Per Alfonso Signorini non resta altro che aspettare il prossimo appuntamento per cercare di fare meglio. Ricordiamo che la 13esima puntata andata in onda lunedì 25 ottobre aveva raccolto davanti al video 3.013.000 spettatori con il 20.4% di share.

Alfonso Signorini battuto ancora da Carlo Conti: le preferenze del pubblico nella serata di venerdì 29 ottobre

Come dicevamo Alfonso Signorini ancora una volta è stato battuto da Carlo Conti. Rispettivamente al timone del GF Vip 6 e di Tale e Quale Show hanno raggiunto il 17.2% e il 21.8% di share. Ma veniamo adesso agli altri programmi andati in onda nella serata di ieri, venerdì 29 ottobre: le preferenze del pubblico.

Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato l’interesse di 990.000 telespettatori con uno share del 6.1%. Su Rai2 The Good Doctor ha raccolto davanti al video 1.226.000 spettatori pari al 5.2% di share. A seguire The Residence 793.000 spettatori e uno share del 4.2%. Su Rete4 Quarto Grado ha interessato 898.000 telespettatori pari al 5.2% di share.

La7 ha proposto Propaganda Live catturando l’attenzione di 717.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su Rai3 DIA 1991 – Parlare poco, apparire mai ha raccolto davanti al video 758.000 telespettatori con uno share del 3.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha tenuto incollati davanti al video 1.042.000 spettatori con il 4.7% di share. Infine, su TV8 la replica di Gomorra – La Serie ha catturato l’attenzione di 409.000 spettatori pari all’1.9% di share.