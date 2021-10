Zayn Malik, mazzata tremenda per il cantante: è accaduto poco fa

Una brutta mazzata per l’ex One Direction, Zayn Malik, che si trova ad affrontare una situazione tutt’altro che piacevole

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati. È pur vero che la relazione tra il cantante e la modella ha sempre avuto alti e bassi -più bassi che alti, visto il trascorso- ma questa volta sembrerebbe averla combinata grossa.

LEGGI ANCHE > > > Mediaset, arriva un’indiscrezione pazzesca: stop al programma

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, confessione choc in casa: “Ho visto la morte in faccia”

Stando a quanto riportato da Vanity Fair, infatti, sembrerebbe che, questa volta, il motivo di rottura è stata una discussione tra Yolanda, madre di Gigi, ed il cantante. Tuttavia, non è stato un semplice scambio d’opinioni, ma ci sarebbe stata addirittura un’aggressione da parte dell’ex One Direction.

LEGGI ANCHE > > > Chiara Ferragni, come sta la figlia Vittoria: nuovi aggiornamenti – FOTO

Zayn Malik e Gigi Hadid, l’aggressione alla madre: qual è la verità?

Il cantante britannico ha spiegato tutto in una nota sui suoi social: “Come tutti sapete sono una persona riservata e faccio il possibile affinché mia figlia viva in maniera tranquilla e con la sua privacy. Un posto dove le questioni private, di famiglia non siano date in pasto al mondo, alle speculazioni e ai commenti”, ha cominciato Zayn, “sforzandomi di proteggere questo spazio per lei, ho scelto di non contestare le rivendicazioni nate da una discussione avuta con un membro della famiglia della mia compagna, avvenuta a casa mentre Gigi era assente, diverse settimane fa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Alberto Matano rivela il suo dramma: “Mi è accaduto quando ero adolescente”

Come si legge, infatti, Zayn non nomina esplicitamente Yolanda, ma specifica che ci sono, nella sua vita, “interferenze che non gli fanno fare il lavoro da genitore nella maniera in cui Khai merita”.