Uomini e Donne, Roberta Di Padua di nuovo in trasmissione? Rivelazione pazzesca

Roberta Di Padua non è più tornata a far parte del parterre over di Uomini e Donne dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri. Ecco che qualcosa potrebbe cambiare adesso

Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua è tornata a parlare di Uomini e Donne al Magazine ufficiale del programma. L’ex dama del parterre over ha raccontato come ha trascorso questo periodo lontano dai riflettori facendo trasparire un po’ di malinconia e perché no, magari anche la volontà di poterci tornare prima o poi. “Mi manca la redazione che per me è stata come una seconda famiglia per tre anni. Ogni volta mi hanno fatto sentire come a casa”, ha dichiarato la Di Padua al Magazine di Uomini e Donne sottolineando soprattutto la mancanza di quel senso di protezione che solo il talk show di Maria De Filippi riusciva a trasmetterle.

Ma dopo la fine burrascosa della sua storia con il Guarnieri, la Di Padua non ha perso le speranze né ha chiuso le porte all’amore. Se l’ex dama partecipasse ancora alla trasmissione di Canale Cinque probabilmente potrebbe voler conosce uno dei corteggiatori di Ida Platano: scopriamo di chi si tratta.

Roberta Di Padua e gli apprezzamenti ad un cavaliere di Uomini e Donne

Come dicevamo, dopo Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua non chiuso le porte all’amore. L’ex dama spera di potersi innamorare di nuovo e nel frattempo, parlando al Magazine di Uomini e Donne, non ha tenuto a freno gli apprezzamenti su uno dei corteggiatori della Platano. Parliamo di Marcello Messina. Roberta ha così dichiarato: “Lo reputo un gran bel ragazzo. Questo non vuol dire che mi piaccia ma credo sua un bell’uomo”.

Ma non è tutto, l’ex dama ha detto di aver saputo che anche Marcello ha notato lei prima di partecipare a Uomini e Donne. Infine, tornando alla voglia di una nuova relazione, la 37enne ha ammesso di aver capito una cosa fondamentale: “Non sono pronta e non voglio un rapporto a distanza”. Questo probabilmente in virtù di come sono andate precedentemente le cose, anche a causa della lontananza, con Riccardo Guarnieri.