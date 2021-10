Uomini e Donne, lacrime in studio: il gesto di Ida Platano lascia tutti di stucco e non si parla d’altro in queste ore.

Tra i volti celebri i telespettatori quest’anno hanno potuto riabbracciare, “virtualmente”, Ida Platano che dopo le delusioni amorose degli scorsi anni aveva deciso di tentar nuova fortuna con Marcello Messina. Il cavaliere ha 47 anni e tra lui e Ida inizialmente era scattata una certa affinità.

Dopo i primi incontri fuori dal programma, durante i quali è persino scattata la passione, Marcello ha iniziato a manifestare i primi dubbi nei confronti della dama. Le sue continue pressioni e le dimostrazioni che chiede iniziano a diventare assillanti e Marcello non se se la sente di continuare la frequentazione.

Ida Platano non ha nascosto che con Marcello, al di fuori dal programma è scoppiata la passione, raccontando in maniera piuttosto esplicita che tra i due c’è stato un rapporto intimo. Ida tuttavia si è mostrata insoddisfatta, mettendo in visibile imbarazzo il cavaliere che ha iniziato a prendere le distanze da lei.

Dopo la passione iniziale, tra Marcello Messina e Ida Platano a Uomini e Donne non è andata. La storia è giunta al capolinea ancora prima di iniziare e oggi però, secondo le anticipazioni, nonostante tra i due non scorra più buon sangue, Ida si è resa protagonista di un bellissimo gesto.

Uomini e Donne, lacrime e crollo emotivo: il gesto ha sorpreso tutti

Marcello Messina scoppierà in lacrime. Il cavaliere ammetterà che la scena vista in studio gli ha ricordato la sua ex, con cui ha chiuso in modo burrascoso la relazione un anno fa. A sorpresa sarà Ida Platano a consolare Marcello.

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Ida Platano vedendo il crollo emotivo di Marcello Messina deciderà di mettere da parte ogni rancore e lo consolerà. La dama di Brescia abbraccerà calorosamente l’ex in puntata davanti gli occhi di tutti.