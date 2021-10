Uomini e Donne, Isabella Ricci e la battaglia contro il tumore: confessione strappalacrime

Al Magazine di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha raccontato un po’ di sé e della dolorosa battaglia contro il tumore

Charme, fascino ed eleganza: quello di oggi è soltanto il risultato di un’Isabella Ricci che ha lottato duramente nel corso della sua vita. Al Magazine di Uomini e Donne, l’amatissima dama del Trono Over ha raccontato un po’ del suo vissuto in un’emozionante intervista.

LEGGI ANCHE > > > Mediaset, arriva un’indiscrezione pazzesca: stop al programma

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, confessione choc in casa: “Ho visto la morte in faccia”

Isabella Ricci ha confessato: “Ho avuto un tumore a cui è seguita una chemio, una radio e un’incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito. Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale”.

LEGGI ANCHE > > > Chiara Ferragni, come sta la figlia Vittoria: nuovi aggiornamenti – FOTO

Uomini e Donne, Isabella Ricci parla di Biagio, Gemma e Gianni Sperti

Lungo l’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, Isabella Ricci si è lasciata andare ad una perplessità personale: secondo la dama, infatti, Gemma Galgani e Biagio potrebbero essere complici di un complotto: “Ho la sensazione che si siano messi d’accordo fuori dalla trasmissione È sembrato strano che la Galgani non ricordasse i baci dati a Biagio”. Su Armando Incarnato, invece, ha fatto presente che le pare ambiguo il fatto che prenda spesso le parti della dama torinese, a sua detta “per convenienza”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Alberto Matano rivela il suo dramma: “Mi è accaduto quando ero adolescente”

Su Gianni Sperti, invece, ha aperto un lungo capitolo: “Non sono in linea con quello che penso: prima parlava totalmente a mio favore e adesso mi dà sempre contro”. In particolare, la dama si riferisce a quanto accaduto con Michele: “La questione è stata un pochino strumentalizzata da Gianni, che ha spostato il discorso sulla parità dei sessi. Non è un problema dividere a metà le spese con un uomo”.