Un Posto al Sole, decisione definitiva: la novità sul cambio d’orario

È arrivata la decisione definitiva sulla soap opera partenopea Un Posto Al Sole: dopo il Parlamento è tutto fatto

I telespettatori di Un Posto al Sole possono stare tranquilli: la soap opera partenopea non subirà alcun slittamento orario. Le avventure di Palazzo Palladini continueranno ad andare in onda, dal lunedì al venerdì, su Rai Tre a partire dalle 20:45.

Quella della messa in onda di Un Posto al Sole è diventato un caso nazionale, portata all’attenzione parlamentare: uno slittamento di orario avrebbe causato disagi non indifferenti alla trasmissione, ai telespettatori, ma soprattutto a tutti coloro che lavorano nel dietro le quinte e che rendono possibile la messa in onda.

Un Posto al Sole festeggia 25 anni ed un traguardo: nessun cambio d’orario

Da pochi giorni la soap opera partenopea ha festeggiato i suoi 25 anni con tante ospitate in diversi programmi ed un piccolo accenno all’interno di una stessa puntata, con il monologo di Niko a Susanna. Tuttavia, né gli attori, né i telespettatori erano a pensieri tranquilli: tra i vertici Rai vagliava l’idea di cambiare l’orario di messa in onda.

Per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene e, per adesso, quello dell’ipotesi di cambio orario resta soltanto un brutto spavento per tutti gli affezionati alla serie. Da anni, ormai, per le famiglie del Sud -ma non solo- è tradizione sedersi a tavola con la cena e Rai Tre in TV in attesa della sigla amatissima.