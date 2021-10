Simona Ventura stravolta per il lutto improvviso: l’annuncio commuove tutti. La notizia è arrivata inattesa e sta facendo già il giro del web

Non se l’aspettava nessuno e per questo il post di Simona Ventura è arrivato come una mazzata: è stata lei in serata infatti ad annunciare la morte di un amico ben conosciuto dal pubblico.

A soli 49 anni infatti è scomparso, per cause ancora non rese note, Rossano Rubicondi, che era stato il quarto marito di Ivana Trump (ex moglie del Presidente degli Stati Uniti), Ma per tre volte le sue strade si erano incrociate con quelle dell’Isola dei Famosi, sia con Simona Ventura che dopo il suo addio.

Un post commosso, quello della conduttrice torinese, commosso e coinvolgente. “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip”, ha scritto.

Romano, Rossano Rubicondi aveva cominciato a lavorare come modello a Londra, dove si era trasferito poco più che ventenne e poi aveva anche esordito come attore. La grande notorietà era arrivata nel 2008 quando aveva sposato Ivana Trump, all’epoca già molto famosa per la sua storia con Donald Trump.

Nello stesso anno, Rossano aveva partecipato a L’isola dei famosi 6, condotta da Simona Ventura su Rai 2. Quell’edizione fu vinta da Vladimir Luxuria (e tra i concorrenti c’era anche Belen Rodriguez), ma Rubicondi tornò anche due anni dopo come inviato e ancora nel 2012 come concorrente per un paio di settimane. La Ventura era stata sostituita da Nicola Savino, ma i loro rapporti erano continuati. Nel 2018 lo avevamo rivisto a ‘Ballando con le stelle‘, ballerino per una notte proprio insieme a Ivana Trump. E ora questa notizia, come una doccia gelata.