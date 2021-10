Serena Rossi al timone di un programma sulla Rai? Fan entusiasti

Novità in vista per quanto concerne la carriera televisiva di Serena Rossi. Indiscrezione pazzesca: ecco dove la potremo vedere

Grandi novità per la carriera televisiva di Serena Rossi. Artista a 360° la bella napoletana, dopo il debutto al timone di Canzone Segreta in onda su Rai Uno, presto potrebbe tornare a calarsi nelle vesti di conduttrice. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia secondo cui la Rossi potrebbe condurre la prima serata di Capodanno.

Questo è quanto si legge sul portale dedicato al gossip: “Stando alle nostre fonti la conduzione della trasmissione dovrebbe essere affidata a Serena Rossi, reduce dalla prova deludente a Canzone Segreta”. Ma quale sarebbe il programma in questione?? Scopriamolo insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Un Posto al Sole, decisione definitiva: la novità sul cambio d’orario

Serena Rossi di nuovo conduttrice? Al timone della prima serata di Capodanno sulla Rai

La Rossi, stando a quanto riportato sul portale di Roberto D’Agostino, presto potrebbe tornare a calarsi nelle vesti di conduttrice. Difatti, dopo il debutto a ‘Canzone Segreta’, l’artista dovrebbe essere al timone della prima serata di Capodanno: Danza con me. Si tratta di un eccezionale appuntamento con Roberto Bolle dove non mancherà la presenza di ospiti internazionali.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, eliminazione che fa male: la decisione del pubblico sorprende

“Danza con me è l’evento di Capodanno di Rai1 con Roberto Bolle, appuntamento che si rinnoverà anche quest’anno il 1 gennaio 2022”, è quanto si legge su Dagospia. Dunque, non ci resta che attendere una nota ufficiale della Rai in quanto si tratti adesso solo di una indiscrezione che sta facendo il giro del web. Intanto per Serena non dovrebbe esserci alcun futuro a ‘Canzone Segreta’. La bella napoletana sembrerebbe aver dato il suo addio al programma.