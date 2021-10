Scambiati per ladri: due ragazzi uccisi a Ercolano

Due studenti di 26 e 27 anni sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco a Ercolano, in provincia di Napoli. Sono due incensurati, Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, entrambi di Portici. Esclusa dagli investigatori l’ipotesi di un omicidio di camorra. Il fatto è accaduto in via Marsiglia, nel quartiere di San Vito, lontano dal centro cittadino, all’una di questa notte. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Con il passare delle ore sembra sempre più plausibile l’ipotesi che i due giovani possano essere stati scambiati per ladri e sparati da Vincenzo Palumbo, 53 anni, autotrasportatore di professione, con una pistola legalmente detenuta.

L’ipotesi al vaglio degli investigatori è che ieri sera Tullio e Giuseppe si siano recati a un campo di calcetto poco lontano dalla strada dov’è avvenuta la tragedia. Il proprietario della villetta avrebbe sparato temendo che fossero due malviventi. Sarebbe stato vittima di un furto d’auto a settembre. I colpi sparati sarebbero sei. I ragazzi sarebbero morti sul colpo, dopo essere stati centrati alla testa.

A chiamare i carabinieri è stato Palumbo, che adesso è in stato di fermo per duplice omicidio dopo essere stato interrogato in caserma. Le salme dei due giovani sono al Policlinico di Napoli.

Il racconto di una vicina di casa

“Intorno all’1.30 ho sentito quattro o cinque colpi d’arma da fuoco e ho pensato che fossero fuochi d’artificio, anche perché qui in zona spesso c’è l’usanza di accendere fuochi“. A parlare all’Ansa è Sofia, una vicina di casa di Vincenzo Palumbo, l’uomo che avrebbe sparato e ucciso i due giovani mentre erano in auto a chiacchierare. “Subito sirene e forze dell’ordine sul posto e mi sono spaventata molto“, aggiunge la donna, dicendo che di solito la zona è abbastanza tranquilla.

Il sindaco: “La città è sconvolta per l’accaduto”

“La nostra città è sconvolta da quanto accaduto la scorsa notte a San Vito. Una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità. Questo è il momento del silenzio. Al momento gli inquirenti stanno accertando l’esatta dinamica dell’accaduto. Il mio pensiero come sindaco e come padre è per le famiglie colpite da questa immane tragedia”, scrive su Facebook il sindaco di Ercolano Ciro Bonajuto.

Enzo Cuomo, sindaco di Portici: “Un dolore enorme”

“È un dolore enorme che colpisce la nostra comunità, la morte di due ragazzi usciti di casa per una serata di divertimento che si è conclusa in modo tragico.

Da Padre oltre che da Sindaco, esprimo il mio sgomento, il mio dolore e quello della nostra intera comunità per la morte di Giuseppe e Tullio, due Figli della nostra Città“, scrive su Facebook Enzo Cuomo, sindaco di Portici, comune dove risiedevano Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella.

Articolo in aggiornamento