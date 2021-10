Sanremo 2022, ex protagonisti dei talent nella kermesse canora: anche da Amici

Sono 46 gli artisti che si sfideranno a Sanremo Giovani con l’obiettivo di concorrere assieme ai 22 Big al Festival. Alcuni provenienti dai talent: scopriamo chi sono

La nuova edizione del Festival di Sanremo è sempre più vicina e intanto si parla degli artisti ammessi a Sanremo Giovani 2022. Saranno 46 i cantanti che si sfideranno con l’obiettivo di riuscire a concorrere con i 22 Big sull’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston.

Su più di 700, gli artisti scelti dalla Commissione del concorso musicale, composta da Amadeus e Claudio Fasulo con Leonardo De Amicis, Gian Marco Mazzi e Massimo Martelli, sono 45. A questi si è aggiunto Simo Veludo, vincitore di Castrocaro 2021, portando il numero totale a 46.

Ma solo 8 artisti prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani che dovrebbe svolgersi il prossimo 15 dicembre. Agli otto artisti si aggiungeranno 4 cantanti provenienti da Area Sanremo. Infine saranno due i vincitori che potranno invece concorrere con i 22 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022.

Sanremo 2022, ex concorrenti dei talent: scopriamo chi sono

La Rai in queste ore ha reso noti i nomi dei 46 artisti in gara a Sanremo Giovani. Tra questi, molti sono stati già visti sul piccolo schermo in alcuni talent show. Difatti, ricordiamo Enula, Federico Baroni, Esa Abrate e Martina Beltrami per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Fusaro e Thomas Cheval, altri due artisti che provengono da un talent: The Voice. Francesco Faggi visto a Italia’s Got Talent e infine, direttamente da X Factor ricordiamo Manitoba, MyDrama, Blind e Kaze.

Veniamo adesso agli altri artisti in gara: Bais, Berna, Edoardo Borgi, Carolina, Ditta Marinelli, Elasi, Esseho, Matteo Faustini, Marta Festa, Diego Formoso, Giuse The Lizia, Malvax, Angelina Mango, Matilde G, Mida, Melissa Morandini, Giulia Mutti, Nebraska, Nuvolari, Obi, Oli?, Opposite, Quomo, Matteo Romano, Royahl, Samia, Santi Francesi, Scozia, Aurora Tumiatti, Vito, Yuman, Zo Vivaldi e Simo Veludo.