Regina Elisabetta, nuovo colpo di scena con Kate: nessuno se lo aspettava e non sono escluse altre sorprese.

Era maggio 2008 quando, in occasione del matrimonio di Peter Phillips, il maggiore dei nipoti della regina Elisabetta, nel parco di Windsor è avvenuto il primo incontro tra Sua Maestà e Kate Middleton, allora fidanzata del principe William, chiamata al suo inchino d’esordio.

La duchessa in un’intervista al Telegraph ha parlato dei buoni rapporti con sua maestà e suo marito non ha fatto che confermare dicendo: “Sono andate subito d’accordo”. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che tra le due donne sarebbe nato un rapporto così profondo, fatto di confidenze, consigli e uscite insieme.

Regina Elisabetta, la storia si ripete: sudditi estasiati

Stando a quanto rivelato da un insider di Palazzo, il legame tra Elisabetta II e Kate Middleton si sarebbe ulteriormente rinforzato negli ultimi giorni dopo i problemi di salute della sovrana. US Weekly scrive: “Innanzitutto Kate ha spedito alla regina un enorme mazzo di fiori da parte dei Cambridge. Inoltre le loro celebri conversazioni al telefono, one-to-one, si sono intensificate. Hanno parlato tanto, c’è un’intesa davvero speciale”.

Già nell’estate 2011 Kate ed Elisabetta si sono concesse lunghe passeggiate insieme, mentre nel 2012, in occasione del Giubileo di diamante, la duchessa ha accompagnato sua maestà a numerosi eventi in Inghilterra.

“In questi ultimi giorni, inoltre, Kate ha fatto realizzare ai figli, George, Charlotte e Louis, alcuni teneri bigliettini per la nonna, con l’augurio di pronta guarigione”. Kate continua a starle vicino. In attesa del Giubileo di platino in programma il prossimo anno, le due donne torneranno a farsi vedere insieme agli eventi istituzionali.