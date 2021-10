Il bambino in foto è uno dei protagonisti più amati del GF Vip 6. In pochi lo hanno riconosciuto.

Il protagonista della foto è nato a Milano il 17 maggio 1981. Dopo aver lavorato come modello si tuffa nel mondo della recitazione. Dal 1999 al 2003 è stato uno dei protagonisti di Vivere nel ruolo di Marco Falcon. Nel 2003 invece partecipa alla prima edizione de L’isola dei famosi, condotto da Simona Ventura, venendo eliminato in semifinale e classificandosi al quarto posto.

Dopo questa esperienza, decide di dedicarsi alla sua formazione, facendo le audizioni ed entrando nel 2005 a far parte degli allievi dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano, dove ha modo di lavorare con insegnanti quali Nikolaj Karpov, Peter Clough e molti altri.

Questo splendido bambino oggi è l’amatissimo concorrente del GF Vip 6: lo riconosci?

Nel 2006 debutta al cinema con Coppia normalissima alla prima esperienza, scritto e diretto da Luca Mazzieri, in cui è protagonista nel ruolo di Romeo, ha successivamente interpretato Scrivilo sui muri (2007), regia di Giancarlo Scarchilli, e La fidanzata di papà (2008), regia di Enrico Oldoini.

Nel 2008 torna a lavorare in tv, con il ruolo di Falco Palmieri, nella seconda stagione della fiction Capri. Poi nel 2010, al fianco di Giancarlo Giannini, è nel cast del film Prima della felicità, per la regia di Bruno Gaburro. Nel 2012 recita nella fiction Benvenuti a tavola con Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Tirabassi. Nel 2014 recita accanto a Terence Hill in Don Matteo 9 ed è protagonista nel video ufficiale del brano L’ultimo addio della cantante Annalisa. Nel 2021 diventa uno dei concorrenti del GF Vip 6. Come avrete sicuramente capito, il bambino in foto è Davide Silvestri, cugino del frontman dei Modà, Kekko.