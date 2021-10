Parco Verde di Caivano, incendiati i furgoni dell’associazione anticamorra

Brutto risveglio per l'associazione Un'Infanzia da Vivere del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. I furgoni utilizzati per le attività pomeridiane dei bambini sono stati incendiati. Bruno Mazza, responsabile dell'associazione, ha le idee chiare: "È stata la camorra." Siamo in una delle zone più degradate d'Italia, dove le piazze di spaccio sono parte del quotidiano. Un'infanzia da Vivere si impegna, ogni giorno, a tenere lontani i bambini dal traffico di droga attraverso attività sportive, culinarie e di artigianato. Un lavoro di enorme valenza sociale in un quartiere dove già da bambini ti insegnano come fare il pusher. Sui social è già partita la solidarietà, con molti utenti che propongono collette per ricomprare i furgoni.