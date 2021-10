Michael Schumacher, la notizia spiazza il mondo dello sport: pazzesco! Il campione tedesco è alle prese con una difficile riabilitazione quotidiana

La vita di Michael Schumacher è definitivamente cambiata quel maledetto 29 dicembre 2013. L’incidente sulle nevi di Meribel e il conseguente ricovero in ospedale, aveva immediatamente palesato una situazione gravissima. La commozione cerebrale e i danni subiti lo hanno costretto nel corso di questi 8 anni ad una riabilitazione costante. Tra Ginevra e Maiorca, il 7 volte campione del mondo ha potuto svolgere tutte le pratiche di recupero all’interno delle sue abitazioni. La moglie Corinna e i familiari, hanno allestito delle vere e proprie cliniche private, con tanto di equipe medica sempre al seguito. Nell’ultimo docu-film realizzato da Netflix, viene ripercorsa la storia del fenomeno di Kerpen, dagli esordi in Jordan ai successi con la Ferrari. Gli anni fantastici con la Benetton di Flavio Briatore e gli ultimi scampoli con la Mercedes. Anche in questo format televisivo approvato dai parenti più stretti, non viene dato molto spazio alle sue condizioni attuali. Corinna ha sempre mantenuto un massimo riserbo sulla salute del marito, con una privacy inviolabile a cui tutti i fan si sono dovuti adattare.

Michael Schumacher, la notizia spiazza il mondo dello sport: la cifra quotidiana per la riabilitazione

Ogni tanto, in base a qualche notizia riportata da chi lo conosce bene, si scoprono alcuni particolari. Il presunto trasferimento in Spagna era stato confermato da Elisabetta Gregoraci (ex compagna di Flavio Briatore), così come il fatto che non riuscisse a parlare da Jean Todt. Il manager francese, attualmente a capo della FIA, è rimasto sempre al fianco dell’ex pilota Ferrari, con cui ha conquistato 5 titoli piloti e 6 costruttori. Ora, secondo quanto riportato dalla stampa britannica (Daily Mail e Express.co.uk) e dal sito chenews.it, la famiglia Schumacher spende la bellezza di 27.000 euro al giorno. Una cifra monstre necessaria per portare avanti una riabilitazione davvero molto costosa. L’unica nota positiva è che grazie al suo sconfinato patrimonio (stimato sugli 800 milioni di euro) può permetterselo.