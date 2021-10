GF Vip 6, meravigliosa indiscrezione: nuovi ingressi e maggiore durata

Anche questa nuova edizione del GF Vip durerà più del previsto: grande sorpresa per il pubblico di Canale Cinque e non solo. L’indiscrezione

Grande sorpresa per gli appassionati del Grande Fratello Vip 6. La nuova edizione del reality di Mediaset, proprio com’è successo per la precedente, sarà prolungata di qualche altro mese. L’indiscrezione arriva a poche ore dalla 14esima puntata nel corso della quale Alfonso Signorini potrebbe comunicare la decisione ai concorrenti ancora in gioco.

Come la prenderanno i vip? Ricordiamo che l’anno scorso i gieffini non furono molto entusiasti dinanzi a questa scelta della produzione. In tanti minacciavano di abbandonare la casa e tra questi anche Tommaso Zorzi, uscito poi vincitore. Stando a quanto si legge su Dagospia, la sesta edizione del GF Vip 6 potrebbe durare fino al mese di Febbraio 2022.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, eliminazione che fa male: la decisione del pubblico sorprende

Il GF Vip 6 durerà fino a Febbraio 2022? Nuovi ingressi nella casa: l’indiscrezione

La decisione di prolungare la durata del Grande Fratello Vip potrebbe portare oltre a qualche malumore nella casa, anche a qualche cambiamento nel cast. Difatti, l’ambitissima porta rossa presto si aprirà per ospitare nuovi concorrenti. Come è stato per i gieffini della quinta edizione, anche a quelli attuali, la produzione dovrebbe dare la possibilità di abbandonare il gioco senza pagare alcuna penale se contrari al prolungamento.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, un dubbio assilla Manuel Bortuzzo: lo rivela ad Alex Belli – VIDEO

Ricordiamo che l’anno scorso Elisabetta Gregoraci decise di lasciare la casa per festeggiare il le festività natalizie con suo figlio Nathan. Per il momento si tratterebbe di un’indiscrezione ma qualora Alfonso Signorini dovesse già comunicare la decisione vagliata dalla produzione, staremo a vedere quale sarà la reazione dei concorrenti e chi come la Gregoraci deciderà di abbandonare il gioco. Non ci resta che attendere la comunicazione ufficiale.