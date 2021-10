GF Vip 6, un dubbio assilla Manuel Bortuzzo: lo rivela ad Alex Belli – VIDEO

GF Vip 6, un dubbio assilla Manuel Bortuzzo: lo rivela ad Alex Belli. L’ex nuotatore si è interrogato sulla sua vita sentimentale

Il Grande Fratello Vip sta regalando diverse storie interessanti al suo interno. Storie di personaggi che si intrecciano tra di loro, con possibili amori e qualche particolare piccante. In queste prime settimane del reality ha mettersi in mostra è stato senza dubbio Manuel Bortuzzo, sia nel bene che nel male. La storia con la giovane principessa Lulù Selassie lo ha esposto ai commenti dei fan sui social. Da una parte i commenti positivi per il sentimento espresso, dall’altra le critiche per qualche uscita un po’ troppo volgare.

La battuta in vista della festa di Halloween, in cui la ragazza chiedeva un paio di lenti a contatto colorate, non è piaciuta ai più. “Tu vuoi solo un bel…” ha esclamato Manuel, trovando le risate e la complicità della ragazza, che ha risposto: “Anche…“.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, incidente nella casa: interviene Manuel Bortuzzo – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, confessione choc in casa: “Ho visto la morte in faccia”

GF Vip 6, un dubbio assilla Manuel Bortuzzo: la sua difficile situazione sentimentale

Parlando della sua situazione sentimentale, Bortuzzo è apparso però ancora confuso. Uno dei suoi amici più stretti a Cinecittà, Alex Belli, ha raccolto una confessione dello sportivo.

Come si vede nel video diffuso su Twitter dal Vicolo delle News (vedi sotto), il gieffino si è interrogato sulla sua situazione sentimentale. Parlando del rapporto con la sua ex, con la quale viveva in simbiosi, si è domandato: “Ma ci siamo lasciati?”. In realtà non è chiaro se si riferisse a Martina, la compagna al momento della sparatoria, oppure Federica, presente anche in una puntata per salutarlo.

Poco dopo, parlando proprio con Lucrezia Selassiè, Manuel ha cercato di spiegarle la situazione.

“Senza certezze io non posso fare niente. Ci sono delle cose che devi sapere di me”. Non un modo per mettere le mani avanti ma un tentativo di fare chiarezza necessario. Prima di iniziare qualcosa di serio c’è bisogno di mettere le cose in ordine.