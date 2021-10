GF Vip 6, confessione choc in casa: “Ho visto la morte in faccia”

Nuove dinamiche all’interno del GF Vip 6, con Miriana Trevisan che ha fatto una confessione choc raccontando la sua battaglia con il tumore all’utero.

Non finiscono mai i colpi di scena all’interno del GF Vip 6. Nelle ultime settimane abbiamo visto un commosso Manuel Bortuzzo che ha raccontato la sparatoria di cui è stato vittima ed in cui ha quasi perso la vita. Nella diretta di ieri, invece, è stata Miriana Trevisan a confessare la sua lotta contro un grave male ai coinquilini. Infatti la showgirl italiana ha raccontato la sua battaglia contro il tumore all’utero.

Dopo aver fatto parlare di sé per i continui rifiuti alle avance di Nicola Pisu, l’ex celebre volto di ‘Non è la Rai‘ ha raccontato il dramma che ha vissuto poco prima di entrare nella Casa più spiata dagli italiani. Infatti Miriana si è dovuta sottoporre ad un delicatissimo intervento chirurgico, proprio per rimuovere il tumore all’utero. L’evento, ovviamente, l’ha messa a dura prova sia psicologicamente che fisicamente.

GF Vip 6, Miriana Trevisan racconta la lotta contro il tumore all’utero: drammatica confessione

Miriana Trevisan ha deciso di confessare la sua terribile esperienza ad Alex Belli. Fortunatamente la showgirl ha spiegato che oramai la malattia è sconfitta. La paura di affrontare un male così grande, però, ha profondamente segnato Miraiana che ha confessato: “Ho visto la morte in faccia“. Inoltre l’ex soubrette di ‘Non è la Rai‘ si è commossa mentre Manuel Bortuzzo suonava il pianoforte, lasciandosi andare ad un pianto a dirotto.

Proprio mentre piangeva, Belli ha deciso di avvicinarsi a lei per rincuorarla. Infatti l’attore ha invitato la Trevisan a lasciarsi andare, senza aver paura di essere giudicata dagli altri concorrenti del GF Vip. Nei prossimi appuntamenti Alfonso Signorini dedicherà un ampio spazio proprio alla battaglia di Miriana contro il tumore all’utero. Inoltre il presentatore cercherà di sottolineare l’importante messaggio che sta mandando la showgirl, raccontando la sua battaglia contro il tumore all’utero.