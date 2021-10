Esplosione in una palazzina, morta una donna a Pinerolo

Prima l'esplosione, poi l'incendio e il crollo. Momenti di panico quest'oggi a Pinerolo, in provincia di Torino, dove l'esplosione in una palazzina ha ucciso una donna di 84 anni. Gravemente ferito un uomo 74enne, con ustioni di primo e secondo grado su tutto il corpo. Le sue condizioni sono considerate critiche. I testimoni riferiscono di aver sentito un forte odore di gas prima dell'esplosione, ma per ora i vigili del fuoco non si sbilanciano sulle cause. Tutta la palazzina è stata dichiarata inagibile.