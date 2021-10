Ddl Zan, corteo a Roma: “Avete bloccato la legge ma non bloccherete noi”

Sono migliaia i partecipanti al corteo che giovedì, all'indomani dell'affossamento del ddl Zan al Senato, è stato organizzato a Roma. I manifestanti partono da via San Giovanni in Laterano, la "gay street" di Roma, per poi sfilare lungo le strade del centro. "Ci stiamo scontrando contro un tipo di cultura che non vuole questa legge - dicono i manifestanti ai nostri microfoni - la cultura della sopraffazione e del machismo." Altri accusano direttamente le forze politiche: "Inutile che il Pd accusi Italia Viva e viceversa. Questi sono i soliti giochi di potere. In ballo c'è la corsa alla presidenza della Repubblica: ci sono equilibri importanti e si sono accordati sul ddl Zan. Siamo, come sempre, l'ultima ruota del carro di questo Paese." Mentre l'ex parlamentare Vladimir Luxuria urla dal microfono: "Noi non ci arrendiamo."