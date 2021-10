Bridgerton 2, spoilerato a sorpresa il finale: “Scene drammatiche”

Spunta un clamoroso spoiler sul finale di Bridgerton 2. Andiamo a vedere come potrebbe concludersi la nuova stagione della serie Netflix.

Stanno per concludersi le riprese di Bridgerton 2, una delle serie di Netflix più viste di sempre. Infatti ad annunciarla è stato proprio Nicola Couhlan. L’interprete di Penelope Featherington, che nel finale della prima stagione si è scoperta essere l’anonima scrittrice di gossip Lady Whistledown, ha rivelato di aver concluso le ultime scene da protagonista. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il sito web Digital Spy.

L’intervista è stata anche l’occasione buona per fornire le prime anticipazioni sul finale della seconda stagione. Infatti nel corso dell’intervista l’attrice ha affermato: “Il dramma si è amplificato molto. Stiamo girando tutte quelle grandi scene drammatiche per la fine. È estenuante ma molto soddisfacente“. Inoltre Penelope nel corso dei nuovi episodi approfondirà anche il suo rapporto con Colin.

Bridgerton 2, Nicola Couhlan dà le prime anticipazioni: “Rapporti approfonditi tra Penelope e Colin

L’attrice Nicola Couhlan, interprete di Penelope Featherington, ha affermato che ci saranno “scene ​​grandi e pesanti“. Inoltre la componente drammatica, già accennata nella prima stagione, sarà il filo conduttore nel finale di Bridgerton 2. La seconda stagione seguirà ancora una volta il secondo romanzo di Julia Quinn e seguirà le vicende del visconte Anthony Bridgerton impegnato nell’arduo compito di convolare a giuste nozze.

Come riportato sempre da Coulhan, nella seconda stagione ci sarà occasione di scoprire ulteriori dettagli riguardanti la vita della giovane Penelope Featherington. A Radio Times l’attrice ha affermato: “Nella seconda stagione approfondiremo la relazione tra lei e Colin Bridgerton, che diventeranno molto più vicini rispetto all’ultima volta che li abbiamo visti, e quella con Eloise che sta per debuttare in società“. Al momento non si ha ancora una data per l’uscita della seconda stagione, ma Netflix ha pubblicato le prime immagini di Inventing Anna.