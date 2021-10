Anticipazioni Beautiful, nuovo amore al capolinea: che disastro!

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano di nuovi intriganti eventi che scombussoleranno le vie di Los Angeles

Il mese di novembre è alle porte e nuove puntate di Beautiful sono programmate, come di consueto, per la messa in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 13:45 dopo il TG5.

A tener banco saranno senz’altro le vicende che riguardano Quinn, Donna ed Eric. La prima, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciar andare suo marito senza prima lottare. La Fuller commetterà qualche gesto folle e sarà la sua stessa ira a spaventare Donna che potrebbe decidere di far un passo indietro nella lotta al cuore di Eric.

Anticipazioni Beautiful, coppie al capolinea: rottura per i Bridge e i Lope

L’ingresso di Sheila e Deacon ha dimostrato di far vacillare la serenità in quel di Los Angeles ed i Forrester ne stanno subendo le maggiori conseguenze. Ciononostante, sembrerà che Brooke si addolcirà un po’ nei confronti di Deacon, ma questo non porterà altro che accese liti in famiglia: Brooke e Ridge e Liam e Hope non vivranno momenti semplici.

Destino simile arriverà anche per Steffy e Finn, Sheila darà filo da torcere alla nuora. A questo punto, la coppia decide di stabilire regole rigide e ben precise per lasciare la Carter fuori dalle loro vite quando possibile. Tuttavia, Sheila farà tutt’altro che gettare la presa e questo porterà inevitabilmente ad un allontanamento della coppia. Come ciliegina sulla torta, verrà svelato il segreto di Jack, padre di Finn.