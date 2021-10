Uomini e Donne, che bomba: flirt tra ex celebre volto e Nicolò Zaniolo!

Un ex celebre volto di Uomini e Donne starebbe flirtando con Nicolò Zaniolo. L’incredibile voce di gossip appassiona i fan del dating show.

Nuovo flirt per Nicolò Zaniolo, che torna in prima pagina sui principali portali di gossip. Infatti nel corso dell’ultimo anno il calciatore della Roma ha già collezionato numerosi flirt. Lo scorso dicembre la sua ex Sara Scaperrotta ha rivelato di essere incinta di lui e dopo varie polemiche ha anche partorito. Poche settimane dopo lo stesso calciatore ha confermato dei contatti con Madalina Ghenea.

Esattamente un mese dopo Zaniolo e Chiara Nasti hanno ufficializzato il loro amore con un bel tatuaggio di coppia. Ma la relazione non è stata duratura visto che dopo tre mesi i due hanno deciso di prendere strade diverse. Stando ai magazine di cronaca rosa ci sarebbe stata anche Sophie Codegoni. La stessa gieffina però ha smentito ed ha parlato più di amicizia che di relazione tra i due. Adesso la nuova fiamma del calciatore è un ex protagonista di Uomini e Donne, Vittoria Deganello.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello ed il flirt con Nicolò Zaniolo: le ultime

L’ultima fiamma di Nicolò Zaniolo sarebbe quindi Alice Deganello. L’influencer è un ex celebre volto di Uomini e Donne ricordata per essere la scelta del tronista Mattia Marciano. A rivelare la clamorosa indiscrezione ci avrebbe pensato il portale di cronaca rosa ‘VeryInutilPeople‘. Stando al sito dopo la partita con il Napoli, Zaniolo avrebbe passato la notte nella discoteca romana Toy Room.

Proprio nel locale il calciatore avrebbe incontrato l’influencer veronese. Come detto la ragazza di 26 anni è un ex volto noto del dating show. Inoltre si vociferava di una possibile sua relazione con Giordano Mazzocchi, ma l’indiscrezione è stata prontamente smentita. Durante la serata in discoteca Nicolò e Alice si sarebbero baciati, ma al momento non ci sarebbe alcuna notizia su una possibile relazione tra i due. Infatti il calciatore della Roma starebbe frequentando anche altre ragazze.