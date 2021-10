Striscia la notizia starebbe prendendo le misure per realizzare una vera e propria rivoluzione all’interno del programma, che non riesce più a realizzare degli ascolti soddisfacenti: si inizierà dai conduttori. Ecco i loro nomi.

Negli ultimi tempi, Striscia la notizia è finita più volte sotto i riflettori per alcuni servizi realizzati. In particolare, il Tapiro D’Oro consegnato ad Ambra Angiolini perchè era stata tradita da Max Allegri ha fatto infuriare molti spettatori. Sembrerebbe proprio che il programma di Antonio Ricci non riesca più ad intercettare gli umori del popolo.

Una volta, la trasmissione era seguitissima: alcune Veline, fra cui Elisabetta Canalis e Melissa Satta, sono riuscite a costruire una carriera grazie alla visibilità data dal programma. Lo stesso non si può dire per le Veline che si avvicendano oggi nella trasmissione satirica. Anche i conduttori sembrano non convincere gli spettatori.

Striscia la notizia, due siciliani come nuovi conduttori

Sembrerebbe proprio che l’intenzione di Striscia la notizia sia quella di testare due nuovi conduttori, anche per cercare di intercettare i nuovi gusti del pubblico. L’esperienza di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada giunge dunque al termine, e Sergio Friscia e Roberto Lipari si preparano a prendere il loro posto almeno fino a Natale.

Sergio Friscia ha già avuto una breve esperienza come conduttore di Striscia la notizia, quando il conterraneo e collega Picone si trovava in quarantena a causa del Covid e lui è stato scelto per la sostituzione temporanea. Roberto Lipari, invece, ha avuto una promozione da inviato a conduttore. Per entrambi, la gioia per la nuova avventura è tanta.