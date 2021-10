Sanremo 2022, Amadeus apre al grande ritorno della band?

Amadeus, che ha accettato di condurre Sanremo 2022, sta selezionando i cantanti che si sfideranno nella gara canora: data la grande amicizia che c’è con la band, potrebbe esserci un grande ritorno al Festival?

Amadeus, dopo un iniziale rifiuto, ha accettato di condurre la nuova edizione del Festival di Sanremo 2022. Si tratta per lui del terzo anno consecutivo in cui conduce la kermesse canora: ha promesso di nuovo che questa sarà l’ultima volta. Per il prossimo anno, non mancano i candidati, fra cui Nicola Savino.

L’attenzione del pubblico, però, è tutta rivolta a chi potranno essere i cantanti della prossima edizione. Alcune indiscrezioni, unite all’amicizia che c’è fra Amadeus ed i Maneskin, hanno spinto nella direzione di un ritorno della band vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

I Maneskin parteciperanno di nuovo al Festival della canzone italiana? Amadeus, nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha ricordato quando ha sentito per la prima volta la canzone dei Maneskin che ha vinto Sanremo 2021. Il conduttore ha raccontato: “Ero alla Sony e ho pensato: ‘Se questa canzone dovesse vincere sarà rivoluzionaria’“.

Come da pronostico di Amadeus, il brano Zitti e buoni dei Maneskin ha vinto Sanremo ed è stato rivoluzionario, sbancando anche all’Eurovision. Il presentatore rivela anche di continuarsi a sentire con la band. In particolare, scambia spesso messaggi con Damiano, che risponde anche ha nome degli altri componenti del gruppo musicale.

Ecco un breve spezzone dell’ultima canzone lanciata dai Maneskin. Amadeus ha rivelato che la band, nonostante il successo, non si è affatto montata la testa: