Royal Family, il principe William è furioso: cosa sta succedendo in queste ore

Royal Family, il principe William è furioso: ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore a Buckingham Palace.

Difficilmente i sudditi di Sua Maestà hanno potuto vedere in pubblico un principe William furioso. Il primogenito di Carlo è sempre piuttosto composto nelle sue esternazioni e super conservatore negli atteggiamenti. A differenza del fratello Harry, si è perfettamente calato nella vita di Palazzo e sembra a suo agio con il ruolo di secondo erede al trono d’Inghilterra. C’è però un punto debole che lo manda fuori di testa e riguarda la memoria della madre. La scomparsa della principessa Diana l’ha ovviamente sconvolto (nel 1997 aveva solo 15 anni) e la sua memoria non va toccata in nessun modo. Proprio su questo argomento sta tenendo banco in Gran Bretagna una discussione sulla nuova stagione della serie ‘The Crown’. Un intero episodio della quinta stagione verterà su un’intervista bomba rilasciata dalla Spencer a Panorama, nel lontano 1995. Questo ha alterato la suscettibilità del duca di Cambridge e c’è un motivo preciso. William aveva espressamente chiesto all’inizio del 2021 di non mandare mai più in onda quello scoop, dopo che si era scoperto come l’autore, Martin Bashir, avesse usato un “comportamento ingannevole” per realizzare l’intervista.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry fa tremare il Principe Carlo: futuro in rovina

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry e Meghan colpiscono anche in Giappone: cosa sta succedendo

Royal Family, il principe William è furioso: un episodio di ‘The Crown’ non rispetta la memoria di Lady Diana

Nonostante tutto, pare che Netflix stia ignorando le disposizioni del duca e stia proseguendo con la realizzazione dell’episodio, con tanto di scoop incluso.

Un insider reale ha rivelato al The Sun: “I creatori di The Crown vedono l’intervista come il momento chiave della quinta serie. Per gli sceneggiatori, il burrascoso matrimonio tra Carlo e Lady D ha portato al suo sfogo su Panorama, e le conseguenze di quella decisione hanno definito i suoi ultimi mesi. Stanno facendo un enorme investimento in questo. Non è la prima volta che in ‘The Crown’ si prova a scavare in aree della storia della famiglia reale che preferirebbero lasciare in pace”.

Quando la vicenda dell’intervista ‘non regolare’ fu affrontata dal principe William all’inizio dell’anno, le sue dichiarazioni furono categoriche.

“Questo programma Panorama non ha alcuna legittimità e non dovrebbe mai essere trasmesso di nuovo. Ha effettivamente stabilito una falsa narrativa che, per oltre un quarto di secolo, è stata commercializzata dalla BBC e da altri”, ha sottolineato.

La commentatrice reale Margaret Holder ha dichiarato: “William era costernato in quel momento. Tutto questo è anche imbarazzante per Harry, che ha un contratto milionario con Netflix!”.