Svelato il nome del futuro pallone d’Oro, il player of the year 2021. Sarà proprio lui.

Nel 2019 Leo Messi mentre a causa della pandemia da Covid nel 2020 non vi è stata l’assegnazione del Pallone d’Oro. L’appuntamento dunque è stato rimandato al 2021. Lo scorso fine settimana sono state definitivamente chiuse le votazioni per giornalisti, capitani e allenatori e i grandi aspiranti a vincere l’ambito premio sono la Pulce, Lewandowski, Benzema, Jorginho e Cristiano Ronaldo.

Pur non essendoci ancora stata la premiazione, dalla Spagna sarebbe trapelata una classifica già stilata, pubblicata dal quotidiano Marca: il giocatore più votato sarebbe proprio Lewandowski, grande favorito lo scorso anno.

Pallone d’Oro 2021, svelato il nome del vincitore: sarà proprio lui

Il quotidiano spagnolo, che già nel 2018 filtrò una lista che presentava come vincitore – poi azzeccato – il croato Luka Modric, ha pubblicato una foto in cui ciascuno dei candidati è ordinato per posizione, rivelando così il risultato finale.

Lewandowski guiderebbe la lista con 627 voti, dietro di lui ci sarebbe Messi al secondo posto e Karim Benzema completerebbe il podio. Primo fra gli italiani Jorginho in quinta posizione, undicesimo Donnarumma e tredicesimo Chiellini.