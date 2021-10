Giuseppe Zeno, la super notizia entusiasma gli italiani: Mediaset fa festa

Giuseppe Zeno fa festeggiare Mediaset ed il risveglio è dolcissimo: grande successo per lui ed i suoi compagni d’avventura

“Ti prometto che la troveremo” ♥️ È stato bellissimo vivere questa emozionante storia con voi e il vostro grande affetto ogni settimana 😍 Grazie a tutti! A presto 🔜 #LuceDeiTuoiOcchi pic.twitter.com/9qS2Bz188t — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) October 27, 2021

Ieri sera, mercoledì 27 ottobre è andata in onda l’ultima puntata dell’amatissima fiction di Mediaset, Luce dei tuoi occhi. Da settimane la messa in onda della serie con Giuseppe Zeno ed Anna Valle regala tante soddisfazioni ai vertici Mediaset, ma quella di ieri sera è stata la puntata più vista: 3.348.000 spettatori con uno share del 16.8%.

È proprio grazie al grande successo ottenuto che, quasi sicuramente, Luce dei tuoi occhi avrà un seguito. Sembrerebbe, infatti, essere prevista una seconda stagione della serie di Fabrizio Costa e Simone Poggi.

Tutti gli ascolti TV di mercoledì 27 ottobre

Questa sera su @RaiUno MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI, di #StefanoCipani dal romanzo di @Whitejakcanjump Una normale storia di diversità. ✌️✌🏿✌🏻 pic.twitter.com/APxV4HY5gz — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) October 27, 2021

L’emozionante film con Alessandro Gassmann, Mio fratello rincorre i dinosauri, andato in onda su Rai Uno ha raccolto un’importante platea: 3.246.000 spettatori pari al 15.1% di share. Per la Rai buone notizie provengono anche da Chi l’ha visto? che ha raccolto 1.923.000 spettatori con il 9.6%. Per finire, su Rai 2, sono stati in 900.000 gli spettatori, pari al 4.1% di share che hanno scelto di vedere Il Cacciatore 3.

Honolulu, su Italia 1, raccoglie ancora pochi spettatori: 916.000 pari al 4.7% di share. Su Rete 4, Zona Bianca ha totalizzato 555.000 spettatori pari al 3.3% di share.