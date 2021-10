Soleil Sorge si confessa ad uno degli inquilini della casa più spiata d’Italia. La bellissima influencer è innamorata pazza.

Il GF Vip 6 è sinonimo di emozioni, un vortice di sentimenti e stati d’animo che solo lo show condotto da Alfonso Signorini riesce a regalare ai telespettatori. Il pubblico da casa per certi versi è stato viziato dal direttore del settimanale Chi in quanto la scelta accurata dei concorrenti e le domande mirate nelle dirette hanno fatto sì che tale programma fosse sempre in trend sia sul web che sul piccolo schermo.

Uno dei più seguiti ma anche quello che si avvicina più a una classica telenovelas colombiana come testimonia l’ultimo episodio. Soleil Sorgé, a quanto pare, è innamorata persa.

GF Vip 6, Soleil Sorge innamorata pazza: arriva la confessione

Soleil ha raccontato ad Alex Belli del ragazzo di cui si sta innamorando con grande trasporto. Lontana dagli altri colleghi per non far emergere gossip spiccioli da parte loro, si è espressa a cuore aperto nei confronti di una persona che la sta emozionando come poche altre al mondo, oggi.

“Non avevo avuto il minimo sentore che potesse essere una persona con cui volevo condividere la mia vita. […]Lui sa già tutto di me in generale. Quando ho avuto questo sentore che questa persona mi piaceva veramente mi sono detta “Ok ti voglio dare tutto, così se ti piaccio bene, altrimenti niente. Prendimi come sono o altrimenti non ci dobbiamo neanche prendere”.

Anche l’attore si è aperto e dopo aver ascoltato la ragazza con grande interesse e empatia, ha evidenziato quanto la sua compagna, Delia, sia importante per lui e soprattutto matura. “Oggi quello che sono è anche e soprattutto grazie a lei”.