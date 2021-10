GF Vip 6, incidente nella casa: interviene Manuel Bortuzzo – VIDEO

Un piccolo incidente nella Casa del GF Vip 6 che è stato risolto con le amorevoli cure di un tenerissimo Manuel Bortuzzo

Quanto sei bella Lulù ❤️ Ps comunque il cerotto amore nn serviva ahhahah e vabbèh #gfvip pic.twitter.com/qk5EGYiDsL — Lola Grullita 💉💉 (@LGrullita) October 27, 2021

La quotidianità de GF Vip 6 è stata messa a soqquadro da un piccolo incidente per la Principessa Lulù Selassié. Quest’ultima, infatti, ha battuto la testa in bagno ed ha ottenuto un lieve -ma doloroso- ematoma.

LEGGI ANCHE > > > Federico Salvatore, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: ansia tra i fan

NON PERDERTI > > > Raffaella Carrà, retroscena emozionante: è accaduto col suo primo programma

La concorrente lamentava un po’ di dolore e Manuel Bortuzzo, nelle vesti di un perfetto infermiere, ha deciso di medicarla. Dapprima le ha messo un po’ d’acqua ossigenata per disinfettare e poi le ha apposto un cerotto ben visibile sulla fronte.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, la scoperta di Agnese lascia tutti senza parole

GF Vip 6, riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié?

Un amore tra alti e bassi quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié che non sanno mai come comportarsi l’uno con l’altro. Se all’inizio c’era un grande amore, questo poi è andato a scemare col tempo, anche in maniera drastica tavola, ma le attenzioni di un dolcissimo nuotatore sono evidenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Michelle Hunziker aveva già previsto tutto a 9 anni: l’esilarante confessione

Tuttavia, Bortuzzo è stato chiaro: lui non vuole etichette né cerca una fidanzata al Grande Fratello VIP. Ciononostante, spesso la loro vicinanza fa pensare a molto affetto tra i due che, chissà, non possano anche portare al di fuori delle telecamere di Mediaset.