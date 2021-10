G20, Roma blindata: più di 5mila agenti e tiratori scelti sui tetti

Roma si prepara al G20. E lo fa in assetto di guerra: più di 5mila gli uomini messi in campo, tra polizia, carabinieri, guardia di finanza ed esercito. La zona del quartiere Eur dove sorge la Nuvola, luogo dove i leader mondiali si incontreranno nel fine settimana, è totalmente blindata. Elicotteri in volo, tiratori scelti sui tetti, unità cinofile e forze speciali stanno controllando tutta la città già da oggi, giovedì 28 ottobre, per garantire la sicurezza dell'evento. Disposta la No Fly Zone sui cieli della Capitale. Allerta massima anche per la visita del presidente Biden a Papa Francesco e sugli obiettivi sensibili come Palazzo Chigi e Quirinale. Sabato, in contemporanea col G20, sfileranno anche tre manifestazioni di cittadini in altrettanti punti della città.